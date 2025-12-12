Incendiu cumplit la Fibrex Crasna

Pompierii din cadrul Secției Șimleu Silvaniei, Detaşamentului Zalău și Gărzii Nușfalău, Secției Jibou au acționat joi noaptea pentru lichidarea unui incendiu produs la hala unui firmei Fibrex din localitatea Crasna.

Incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 2000 mp, în care era depozitată o cantitate mare de materiale, existând pericolul propagării flăcărilor atât la alte construcții, cât și la materiale depozitate în apropiere.

Au fost alocate 11 autospeciale: 4 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 3 autocisterne, o autospecială de intervenție si salvare de la înălțime, o autospecială pentru descarcerare şi 2 autospeciale de primă intervenţie şi comandă. În sprijin, pompierii din cadrul SVSU Crasna au intervenit cu o autospecială de stingere.

Echipajele au acționat concomitent pentru protejarea vecinătăților si împiedicarea extinderii incendiului la halele apropiate, luptându-se cu flăcările puternice timp de mai multe ore.

Nu au fost înregistrate persoane rănite. La această oră incendiul este lichidat. Se acționează în continuare pentru îndepărtarea efectelor negative.

M. S.