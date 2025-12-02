Înapoi la CNSB Șimleu: scriitoarea și jurnalista Alice Valeria Micu va susține o lectură publică dedicată elevilor

Scriitoarea și jurnalista Alice Valeria Micu, membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, va trece pragul liceului pe care l-a absolvit, unde va susține o lectură publică dedicată elevilor.

Întâlnirea va avea loc joia aceasta, 4 decembrie, începând cu ora 12, la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei. Acțiunea, parte dintr-o inițiativă a Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, este susținută de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, editura și revista „Caiete Silvane”.

Colegiul șimleuan este liceul pe care Alice Valeria Micu l-a absolvit în anul 1989 și școala în care mama ei a predat în cea mai mare parte a carierei sale didactice.

Născută la 14 februarie 1971 în Şimleu Silvaniei, Alice Valeria Micu este secretar general de redacţie al revistei „Apostrof”, colaborator permanent la „Caiete Silvane”, membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor din Sălaj, membru al Cenaclului literar „Silvania” şi al Cenaclului Literar UBB, Cluj.

Mai mult, aceasta a publicat volumele: „Maşina de plâns”, Editura Caiete Silvane, 2021, „Plici, picătura de primăvară”, Editura Eikon, 2021, „Plici şi iarna minunată”, Editura Didactică şi Pedagogică, 2021, „Pereţi”, Editura Şcoala Ardeleană, 2019, „Lumina din sângele meu”, Editura Eikon Cluj- Napoca, 2014, „Domino”, Editura Eikon, Cluj-Napoca şi Editura Caiete Silvane, Zalău, 2012, „Mecanica sufletelor”, Editura Brumar, Timişoara, 2011, și „Delictul de iubire”, Caiete Silvane, Zalău, 2022, dar și traduceri: „Ochiul şi alte puncte de vedere” („El ojo y otras putas de vista”), Victor Lobos Saavedra, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2021, „Caverne de tăcere” („Cavernas del silencio”) Armando Valladares, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018 și „Cuaderno de ceniza” („Tablou de cenuşă”), André Cruchaga.

De asemenea, Alice Valeria Micu este prezentă în numeroase antologii colective și este jurnalistă cu o bogată activitate, de la interviuri, reportaje din domeniul economic şi medical, cronici teatrale, eseuri, precum și copy-writer şi content writer.