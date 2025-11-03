În stare de ebrietate și fără permis, un bărbat a intrat cu mașina în șanț

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din localitatea Letca, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un șanț, lovind un indicator rutier. Incidentul a avut loc duminică după-amiază, iar în urma impactului, acesta a părăsit locul evenimentului rutier.

În aceeași zi, bărbatul a fost depistat de polițiștii din Ileanda, iar în urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că acesta că se urcase la volan fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost unul pozitiv, indicând o valoare de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Condus ulterior la o unitate medicală, bărbatul a refuzat prelevarea mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii din Ileanda au deschis un dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.