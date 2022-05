Gala „The Voices of Business Awards by Transilvania Business Magazine” a ajuns la Zalău. Companiile performante din Sălaj, premiate de revista Transilvania Business

Cele mai performante companii românești și străine care activează în județul Sălaj au fost premiate joi seara la gala „The Voices of Business Awards by Transilvania Business Magazine”, un eveniment unic de promovare a liderilor din business din Transilvania și Banat. Gala este o inițiativă a revistei Transilvania Business, publicație fondată de jurnalistul Aurelian Grama.

În cadrul galei au fost premiate primele 50 de firme din județ: 20 cu capital românesc, 20 cu capital străin și 10 cu capital mixt. Au mai fost premiați cinci antreprenori din județul Sălaj, care au dezvoltat afaceri noi, de perspectivă sau s-au remarcat în domeniul lor de activitate, potrivit organizatorului. „The Voices of Business Awards este o inițiativă a revistei Transilvania Business, o etapă integratoare a proiectului special – Elite în business – Banat și Transilvania. Seria de evenimente reprezintă o invitație concretă în spiritul devizei noastre: <Venim și scriem împreună despre afacerea ta>, prin care vă oferim oportunitatea de a fi vocea puternică a economiei reale din Transilvania și Banat transmisă la nivel național și la instituțiile europene”, este o parte din mesajul organizatorului galei. Evenimentul a fost moderat de jurnalista Alice Valeria Micu.

Eveniment salutar

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a salutat o asemenea inițiativă și efortul organizatorului, dar și activitatea companiilor private premiate în cadrul galei. Dinu Iancu-Sălăjanu a apreciat ca fiind deosebit de importantă sprijinirea mediului de afaceri, menținerea legăturilor cu investitorii privați, pentru informarea și consultarea reciprocă, totul în vederea dezvoltării sectorului privat și a celui public.

Mai mult pentru mediul de afaceri

La eveniment a fost prezent și administratorul public al municipiul Zalău, Călin Forț. „Recunoașterea pe care o primesc importanți lideri de piață pe segmentul fiecăruia de activitate economică, la nivel național și internațional, ale căror rădăcini pornesc din Zalău sau din județ, dar și firmele medii și mici care excelează, înseamnă că Sălajul are un cuvânt important de spus în sectorul privat”, a punctat Călin Forț la începutul galei.

Firme sălăjene premiate

Vă prezentăm câteva dintre firmele sălăjene cu capital românesc premiate în cadrul galei: Boglar Champ, Tur Cento Trans, Sentosa Impex , West Co Impex, Iazul V&V, Euro Activ, Welthaus, Fibrex Co, Titan Comerț, Universal Euro Build, Miral Com, Universal, Simex SA, Drum Construct și Electro Grup.

Trofee pentru firme din Sălaj cu capital străin

Printre firmele din Sălaj cu capital străin care au fost premiate la gală se numără Silcotub SA, Hanna Instruments, Fraven, Silvania Worsted Spinning, Rombel, Bellinea și ATL Electronic

Cine este Transilvania Business?

Prima ediție a revistei a ieșit din tipar în iunie 2010, iar astăzi este cea mai amplă publicație dedicată promovării afacerilor regionale, antreprenorilor, companiilor și evenimentelor de business, o revistă care integrează conținut național și are distribuție națională.