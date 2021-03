Fostul edil din Jibou nu s-a purtat abuziv

Fostul primar al orașului Jibou, Eugen Bălănean, a scăpat de o pedeapsă, aflând în aceste zile despre decizia Curții de Apel din Cluj. Sentința definitivă încheie procesul în care edilul a fost implicat timp de mai mulți ani și îl scapă de condamnarea pentru purtare abuzivă. Bălănean rămâne, însă, cu o condamnare de 1 an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, asimilat faptelor de corupție. Bălănean atacase la Curtea de Apel, în primăvara anului trecut, sentința pronunțată de Judecătoria Baia Mare prin care a fost condamnat atât pentru abuz în serviciu, cât și pentru purtare abuzivă. în decizia definitivă a Curții de Apel Cluj se arată: ”Admite apelurile declarate de inculpatul B.E., (cu datele personale la dosar) şi P.J.B.M. împotriva sentinţei penale nr. 1060/6.03.2020 pronunţată de Judecătoria Baia Mare, desfiinţează sentinţa penală atacată în ceea ce priveşte constatarea incidenţei prescripţiei răspunderii penale pentru infracţiunea de purtare abuzivă (…) dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului B.E., pentru comiterea infracţiunii de purtare abuzivă (…). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă”.

Share Tweet Share