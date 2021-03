Un clujean originar din Zalău – numit șef al Cancelariei prim-ministrului

Sergiu Horia Hossu, un zălăuan în vârstă de 39 de ani, stabilit la Cluj, a fost numit recent în funcția de șef al Cancelariei primului ministru, cu rang de ministru. Sergiu Horia Hossu este membru PLUS, consilier local în Cluj-Napoca, este căsătorit și are un copil. S-a născut în Zalău, dar este stabilit în Cluj-Napoca de mai mulți ani, după finalizarea studiilor universitare. A absolvit Facultatea de Biologie și Geologie din cadrul Universității “Babeș-Bolyai” (UBB), specializarea Geologie, dar și masteratul în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului – UBB Cluj. În anul 2017 a absolvit cursurile MBA ale Universității Hull din Marea Britanie, deținând o diplomă de Master of Business Administration.

Share Tweet Share