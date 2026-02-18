Expoziția de fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste”, vernisată pe plaiuri sătmărene

Cea de-a VIII-a ediție a expoziției de fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste” va fi vernisată vineri, 27 februarie, începând cu ora 16, la Centrul Expozițional GPU din Castelul Károlyi din Carei, județul Satu Mare.

Vor fi expuse 60 de fotografii ce reprezintă o sinteză a creațiilor realizate în cadrul celei de a VIII-a ediții a Taberei de Fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste”, desfășurată în Sălaj în perioada 16-23 mai 2025.

Zece artiști fotografi, din țară și de peste hotare: Irene Ehrenreich (Austria), Adela Lia Rusu (România), Stefan Stuppnig (Austria), Jef Lemmens (Belgia), Nenad Martić (Croația), Lewis Ka Yin Choi (Hong Kong), Gottfried Catania (Malta), Krzysztof Muskalski (Polonia), Ovi D. Pop (România), Bikfalvi Zsolt (România), au vizitat și fotografiat o parte din cele mai reprezentative zone ale județului nostru, surprinzând în imaginile lor tradiții, port popular, elemente de etnografie, biserici de lemn, dar și peisaje.

Tabăra de Fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste” a fost organizată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Varadinum Foto Club din Oradea, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei”.

Sălăjenii au posibilitatea de a trece pragul expoziției în conformitate cu programul Castelului Károlyi.