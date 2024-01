Echipa de robotică Brainstorms de la API Zalău, calificată la Campionatul Regional de Robotică

Zilele trecute, echipa de robotică Brainstorms, de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău a participat la a treia etapă de calificări „MEET Mania” de la Sibiu, unde a obținut cinci victorii din șase meciuri, clasându-se astfel pe locul III la această etapă.

Însumând punctele obținute din cele mai bune zece meciuri de la „Beyond Clever MEET – Baia-Mare”, „MEET me again by RUBIX – Blaj” și „MEET Mania” de la Sibiu, echipa de robotică Brainstorms pornește de pe locul 15 în Turneul de Ligă numărul 2 – Regiunea Cluj, la care vor participa 43 de echipe și care se va desfășura la Cluj-Napoca, în perioada 9 – 11 februarie 2024. Echipa speră că la regionala de la Cluj va obține rezultate bune, pentru a se califica la Turneul Final al Campionatului Național de Robotică pentru liceeni, organizat de FTC România și Asociația „Nație prin Educație”, în luna martie 2024.