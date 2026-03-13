E oficial. Sălajul, în subordinea Direcției Silvice Regionale Cluj după reorganizarea Romsilva

Reforma Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a fost publicată în Monitorul Oficial, iar Direcția Silvică Sălaj, alături de cea din județul Bistrița-Năsăud, se vor afla în subordinea Direcției Silvice Regionale Cluj, cu sediul la Cluj-Napoca, după cum se arată în document.

Foto: HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor de organizare și funcționare, precum și de reorganizare ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, 5 martie, reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Odată cu această măsură, din cele 41 de direcții județene existente până acum vor funcționa 19 structuri regionale, iar o parte dintre direcții își vor pierde personalitatea juridică.

Actul normativ stabilește un nou cadru de organizare teritorială și funcțională, cu obiectivul de a eficientiza administrarea pădurilor proprietate publică a statului și de a consolida responsabilitatea managerială.

Cum se reflectă reforma în Sălaj

Reforma Romsilva face parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Respectarea jaloanelor este esențială pentru menținerea accesului la fondurile europene și pentru evitarea riscurilor financiare. Reorganizarea cuprinde reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale, urmând ca Sălajul să se afle în componența Direcției Silvice Regionale Cluj. De asemenea, reforma prevede eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional, dar și optimizarea procesului decizional.

Potrivit Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, actul prevede atribuții pentru fiecare structură din cadrul Romsilva, evidență separată pentru exploatarea masei lemnoase, producție și alte servicii, responsabilitate managerială distinctă pentru fiecare activitate, dar și reguli concrete în ceea ce privește acoperirea cheltuielilor administrative și repartizarea costurilor.