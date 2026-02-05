Droguri de mare risc vândute în județ, inclusiv minorilor. Percheziții și zeci de audieri în Sălaj

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, alături de procurorii D.I.I.C.O.T. Sălaj, au investigat activitatea infracțională a patru persoane, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 22 și 38 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc.

Comerț cu droguri încă din 2024

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, timp de doi ani, începând din luna februarie a anului 2024 și până în februarie 2026, cei patru ar fi obținut, deținut și vândut, inclusiv către consumatori minori, diferite cantități de droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline, precum 3-CMC, 2-CMC și 4-CMC. Suma la care un plic ce conținea astfel de droguri erau comercializate ajungea la 100 de lei, potrivit autorităților.

Percheziții domiciliare în două județe

În cursul zilei de miercuri, 4 februarie, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, în județele Sălaj și Maramureș, fiind descoperite și ridicate diferite cantități de substanțe cristaline, plicuri purtând urme de substanță, un grinder, o carabină cu aer comprimat, sume de bani, precum și alte mijloace de probă.

Zeci de persoane audiate

Totodată, au fost puse în executare mandate de aducere, 60 de persoane fiind audiate în calitate de martor.

La data de 4 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Sălaj au dispus reținerea a patru persoane, iar joi, 5 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sălaj a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj, polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, după cum precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.