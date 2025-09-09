Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

Mihai - Tudor Ruţaş

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 248 din luna septembrie a acestui an poate fi accesat de cititori. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de vineri, 12 septembrie 2025. Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr accesând articolele în varianta digitală:

Daniel Săuca, Poem pentru „Caiete Silvane”, Atât de aproape, atât de departe,

1Viorel Mureșan, „Am început să citesc din Biblie de cum am învățat alfabetul”,

2Imelda Chința, Vocile unei generații,

4 ■ La Editura „Caiete Silvane” a apărut volumul „Lupoii din Lupoaia – monografie”,

5Marcel Lucaciu, Singurătăți neîmblânzite,

6Adrian Lesenciuc, Cartea centenarului Hans Bergel,

7Alice Valeria Micu, Arta pentru toți,

9Silvia Bodea Sălăjan, Atinși de aripa îngerului,

11Alexandru Jurcan, Unde e poarta cuvintelor?,

13Vasile Hatos, Când sentimentele plâng,

14Carmen Ardelean, Sub reflector: apneea lumii contemporane,

16 ■ Un nou volum de Petru Galiș la Editura „Caiete Silvane”,

17Teodor Sărăcuț-Comănescu, Marea e frumoasă ca tine,

18 ■ Lansare de carte la Rus: „Șimișna și viața monahală din Valea Mănăstirii – Prolog al Mănăstirii «Sfânta Maria – Rus». Studiu monografic”,

19Menuț Maximinian, Sărbătorile începutului de toamnă în calendarul popular,

20László László, „Intelmek” (Îndemnuri) la Zalău în cadrul Festivalului Curtea Artiștilor,

24Alexandru-Bogdan Kürti, Monografiile Sălajului,

25László László, Bisturiul în mâini potrivite?,

32Marin Pop, Victor Deleu și Mica Antantă a Voluntarilor,

36Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

41Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul,

42Poeme de Lucia Bibarț însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

44Versuri de Ioan Vasile Bulgărean,

45Poeme de George Vigdor,

46Versuri de Sebastian Golomoz, traducerea în limba germană de Christian W. Schenk,

47Poeme de Cosmin-Darius Misir, Ștefan Aurel Drăgan, Dana Chende și Benone Ion Păsărin,

48Daniel Mureșan, Cronica discului, Thought Chamber – Myst Of Lyriad,

49Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Der Buchspazierer (2024),

50Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Gh. Tăutan, Malaxorul de septembrie,

51Omagiații lunii septembrie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a

■ Arca poeziei, Gunnar Ekelöf, Între cinci și șapte, în românește de A.E. Baconsky, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.

