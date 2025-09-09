Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 248 din luna septembrie a acestui an poate fi accesat de cititori. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de vineri, 12 septembrie 2025. Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr accesând articolele în varianta digitală:

Daniel Săuca, Poem pentru „Caiete Silvane”, Atât de aproape, atât de departe,

1 ■ Viorel Mureșan, „Am început să citesc din Biblie de cum am învățat alfabetul”,

2 ■ Imelda Chința, Vocile unei generații,

4 ■ La Editura „Caiete Silvane” a apărut volumul „Lupoii din Lupoaia – monografie”,

5 ■ Marcel Lucaciu, Singurătăți neîmblânzite,

6 ■ Adrian Lesenciuc, Cartea centenarului Hans Bergel,

7 ■ Alice Valeria Micu, Arta pentru toți,

9 ■ Silvia Bodea Sălăjan, Atinși de aripa îngerului,

11 ■ Alexandru Jurcan, Unde e poarta cuvintelor?,

13 ■ Vasile Hatos, Când sentimentele plâng,

14 ■ Carmen Ardelean, Sub reflector: apneea lumii contemporane,

16 ■ Un nou volum de Petru Galiș la Editura „Caiete Silvane”,

17 ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, Marea e frumoasă ca tine,

18 ■ Lansare de carte la Rus: „Șimișna și viața monahală din Valea Mănăstirii – Prolog al Mănăstirii «Sfânta Maria – Rus». Studiu monografic”,

19 ■ Menuț Maximinian, Sărbătorile începutului de toamnă în calendarul popular,

20 ■ László László, „Intelmek” (Îndemnuri) la Zalău în cadrul Festivalului Curtea Artiștilor,

24 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Monografiile Sălajului,

25 ■ László László, Bisturiul în mâini potrivite?,

32 ■ Marin Pop, Victor Deleu și Mica Antantă a Voluntarilor,

36 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

41 ■ Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul,

42 ■ Poeme de Lucia Bibarț însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

44 ■ Versuri de Ioan Vasile Bulgărean,

45 ■ Poeme de George Vigdor,

46 ■ Versuri de Sebastian Golomoz, traducerea în limba germană de Christian W. Schenk,

47 ■ Poeme de Cosmin-Darius Misir, Ștefan Aurel Drăgan, Dana Chende și Benone Ion Păsărin,

48 ■ Daniel Mureșan, Cronica discului, Thought Chamber – Myst Of Lyriad,

49 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Der Buchspazierer (2024),

50 ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Gh. Tăutan, Malaxorul de septembrie,

51 ■ Omagiații lunii septembrie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a

■ Arca poeziei, Gunnar Ekelöf, Între cinci și șapte, în românește de A.E. Baconsky, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.