Doi tineri din Plopiș au constrâns și violat o minoră de 14 ani

Doi tineri, în vârstă de 26 și 27 de ani, din comuna Plopiș, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști. Cei doi ar fi constrâns în repetate rânduri o minoră de 14 ani, pentru a întreține raporturi sexuale, în perioada lunilor ianuarie – mai 2025.

De asemenea, la data de 11 noiembrie, tânărul de 27 de ani ar fi contactat aparținătorii minorei, iar prin corupere, ar fi încercat să câștige încrederea acestora, pentru a ascunde sau minimaliza faptele săvârșite.

Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Satu Mare, urmând a fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea documentării întregii activități infracționale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvanei. Tinerii sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, șantaj și influențarea declarațiilor.