Doi bărbați au împușcat ilegal un căprior în apropiere de localitatea Stâna

Doi zălăuani sunt cercetați penal pentru vânătoare ilegală și încălcarea regimului armelor și munițiilor. Polițiștii zălăuani au depistat, în 13 septembrie, un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, însoțit de un altul de 53, pe un drum forestier din afara localității Stâna.

Potrivit polițiștilor, cei doi, deși vânători autorizați, au împușcat un căprior fără autorizație legală, în extravilanul localității.

În urma controlului, oamenii legii au descoperit în interiorul mașinii atât animalul sălbatic, de aproximativ 30 de kilograme, cât și o armă de vânătoare încărcată cu muniție. Mai mult, polițiștii au găsit asupra șoferului un dispozitiv de tip amortizor, încălcând legea ce interzice utilizarea și deținerea acestuia.

În urma neregulilor, polițiștii au ridicat și indisponibilizat pentru cercetări atât mașina folosită pentru transportul vânatului, o armă de vânătoare cu lunetă, două tuburi de cartuș, un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, amortizorul, o cameră de supraveghere pentru vânătoare, două crotalii pentru vânat, o autorizație de vânătoare individuală și un permis de armă, toate aparținând șoferului de 34 de ani.

Activitățile au avut loc cu sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz pentru a documenta întreaga activitate infracțională a celor doi bărbați: „Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.