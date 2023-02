Dezleganie (Ritualul) – spectacol sonor la Zalău

Joi, 23 februarie, ora 19, Proiectul CORBU marchează 147 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși prin spectacolul sonor Dezleganie (Ritualul). Evenimentul este găzduit de Clubul Charlie’s Zalău.

Dezleganie este un one man show sonor, susținut de Sergiu CORBU Boldor, construit pe structura ansamblului sculptural al lui Constantin Brâncuși: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana fără sfârșit. Spectacolul stă sub semnul conexiunii profunde dintre muzică și sculptură și a prins viață prin transpunerea în muzică a vorbelor lui Brâncuși: „Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Sculptura: Muzică în nemișcare. Muzica: sculptură în desfășurare.”

Uneltele folosite pentru finisarea pietrei brute sunt: cavalul, vioara și rugăciunea. Spectacolul sonor Dezleganie are forma unui manifest care pornește de la mărturisirea lui Brâncuși: „Arta nu face decât să înceapă continuu.”

M. S.