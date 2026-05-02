Despre omenie! Un jandarm, aflat în timpul liber, a găsit și a returnat un portofel cu bani

Unele gesturi pot însemna mai mult decât am crede, iar faptele bune și spiritul civic nu își vor pierde niciodată valoarea.

Pierderea unor bunuri sau a unei sume importante de bani poate provoca un stres copleșitor. Tocmai de aceea, atunci când oameni responsabili contribuie la restituirea unui bun găsit, gestul lor devine unul de normalitate și respect față de ceilalți.

De 1 Mai, plt. adj. șef Răcășan Mihai, din cadrul Jandarmeriei Sălaj, aflat în timpul liber, a găsit un portofel cu aproximativ 4.500 de lei în fața unui magazin din municipiul Zalău.

Ulterior, o grupă de intervenție a asigurat restituirea portofelului către persoana în cauză.