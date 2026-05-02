Sălajul are buget

În acest an, Consiliul Județean Sălaj gestionează un buget de 322,8 milioane de lei, aprobat în cadrul ședinței ordinare de joi, 30 aprilie. Resursele sunt concentrate pe continuarea investițiilor în derulare, cofinanțarea proiectelor viitoare și continuarea programelor proprii de finanțare. Bugetul asigură, totodată, funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, a instituțiilor și serviciilor subordonate, susținând inclusiv proiectele de investiții ale acestora, precum și sprijinul necesar autorităților locale din județ.

