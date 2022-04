Descoperire impresionantă! Piesa centrală a unui scut de războinic dac, descoperită la Stârciu

O piesă arheologică apreciată ca fiind unică în zona de nord-vest a României și despre care se crede că a aparținut unui războinic dac, a fost descoperită în apropierea localității sălăjene Stârciu.

Descoperirea îi aparține arheologului Horea Pop din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și a echipei pe care a coordonat-o în cadrul săpăturilor. „Astfel de piese apar asociate de obicei și cu arme ofensive, cu spadă, cuțit de luptă etc. Ele apar mai mult în sudul Românie unde se coagulează acea masă de războinici cunoscuți ulterior sub numele de daci. La noi, asemenea piese nu sunt foarte multe. În general, aceste piese se datează în secolul I înainte de Hristos”, a declarat astăzi într-o conferință de presă arheologul Horea Pop. Piesa metalică centrală de scut a fost descoperită alături de alte piese metalice, vârfuri de lance, verigi, monede și alte obiecte, toate la Cetatea Dacică de la Stârciu. Cetatea este situată la aproximativ trei kilometri de localitatea Stârciu, pe un deal cunoscut sub numele de „Cetățuie”. În anul 1969 au fost efectuate două cercetări la elementele defensive ale fortificației din pământ și lemn, verificări valorificate însă insuficient. În anul 2021, Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău a efectuat un diagnostic arheologic pentru a stabili contextul unei descoperiri monetare în preajma dealului. Ajutați de voluntari, arheologii muzeului din Zalău, Horea Pop și Emanoil Pripon, au mai descoperit 37 de monede romane pe lângă cele cinci găsite de pasionatul de istorie, Cristian Marincaș. Descoperirea se înscrie în seria de 24 de tezaure dacice descoperite în ultimii 115 ani pe teritoriul județului Sălaj. Compus din 42 de denari, el se încheie cu o monedă de la împăratul Tiberius și probabil că a fost îngropat la asediul roman asupra cetății dacice, de către un locuitor sau apărător al acesteia.

Piese arheologice deosebit de importante

Piesa metalică din centrul unui scut de războinic dac a fost descoperită zilele trecute cu ocazia unui diagnostic arheologic care a avut ca scop verificarea situației arheologice pe terasele cetății dacice de la Stârciu. Diagnosticul s-a derulat în zilele de 20 și 21 aprilie. Au mai fost descoperite piese de la scuturi, lănci, fibule, verigi din bronz, cuțite, piese trecute prin foc, ceramică dacică fragmentară.

A. LUNGU