„Descoperă Șamșud pe MTB”, un eveniment de poveste

Șamșud este comuna care a găzduit sâmbătă un eveniment de poveste. „Descoperă Șamșud pe MTB” este o competiție care a reunit sute de pasionați de ciclism din întreaga țară. Constanța, Sălaj, Alba, Maramureș, Bistrița, Hunedoara, Cluj, Mureș, Covasna, Timișoara, Arad, Bihor, se numără printre județele de unde au venit concurenți la evenimentul organizat de Salvamont Vlădeasa în parteneriat cu Primăria Șamșud. Competiția a cuprins mai multe curse pentru sportivi cu experiență, dar și pentru amatori, inclusiv pentru copii.

Punctul de start a fost amenajat exemplar la intrarea în localitatea Valea Pomilor, iar concurenții au străbătut locuri din comună, au intrat în lumea de poveste a viilor care înconjoară localitatea Șamșud, au descoperit simplitatea și amabilitatea localnicilor, s-au bucurat de peisaje, de dulceața strugurilor, de bunătatea preparatelor culinare locale. Finalul a fost unul memorabil, pentru că cei mai buni au fost premiați, dar toți au fost câștigători și toți s-au bucurat de surpriza culinară oferită gratuit în cadrul petrecerii din finalul evenimentului.

Un eveniment al prieteniei

Primarul comunei Șamșud, Banto Zoltan, s-a numărat printre participanți. Este un tânăr care a înțeles că poate pune în valoare potențialul comunei aducând mii și mii de oameni în fiecare an acasă, la el în comună. Așa s-au născut evenimente precum cel de sâmbătă sau „Slană Fest”.

„Este un eveniment al prieteniei, suntem o familie acum, sunt oameni din întreaga țară pe care îi unește pasiunea pentru bicicletă și natură. Facem sport, ne bucurăm de natură, de bogățiile toamnei. Asta facem în cadrul acestei competiții la care participă din ce în ce mai mulți oameni și ne bucurăm”, ne-a declarat primarul. Felicitări tuturor!