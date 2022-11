David Simon, un copil „minune” al muzicii, la Transilvania Jazz Festival Zalău

Privirea îi era fixată spre muzicieni, purta o șapcă neagră, părea captivat de sunete și simțeam cum înghite ritmul. Părea un copil uitat într-o lume artistică. Nu știam cine e, dar în câteva minute am constatat că e un altfel de copil, un talent pe care iubitorii de muzică din Sălaj au fot invitați să-l descopere Transilvania Jazz Festival Zalău, eveniment găzduit de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Da, tânărul este David Simon.

Am ajuns la sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu gândul să stau de vorbă cu fondatorul și directorul Transilvania Jazz Festival, Simona Hodoș. Și am stat de vorbă, dar privirea Simonei s-a îndreptat spre tânărul din sală. În câteva minute, eram lângă copil, îi adresam întrebări și mă bucur că am făcut-o. Prezentarea tânărului este una care m-a impresionat. Pianist și compozitor, autor a peste 25 de compoziții, David este născut la Montréal (în august 2009). Studiază muzica în particular cu profesoara Yoana Petkova (din Bulgaria) la Montréal si cu profesoara Viorica Nistoroiu la București. Elev în clasa a VII-a, primele șase clase le-a urmat la „École de la Rive” din Chateâuguay (Canada). A fost admis la PreConservatorul de Muzică din Montréal (Canada) în mai 2021. A participat la Masterclass susţinut în cadrul TJF de muzicianul german Sebastian Studnitzky la Academia Naţională de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca. David este câștigător al medaliei de argint și al premiului juriului la concursul de interpretare din Quebec (Canada) în 14 mai 2022. A susținut recitaluri de pian la București (24 august 2022) și Cannes (27 septembrie 2022). Este și laureat al Premiului de Excelență la secțiunea „Tânăra speranță în Artă”, conferit în cadrul Galei „Sommet d’Affaires Franco-Roumain”, Paris (Franța), 30 septembrie 2022. David a primit premiul special al juriului la secțiunea: Concurs de compoziție muzicală, în cadrul Festivalului Național de Interpretare și Compoziție Muzicală „Mihail Jora”, ediția a III-a (15 octombrie 2022). Repertoriul său include deopotrivă piese clasice și compoziții proprii.

Vibrația muzicii și Falavius Lucăcel

Foarte sociabil, David mi-a spus că a descoperit plăcerea de a cânta la pian în urmă cu câțiva ani, iar muzica înseamnă pentru el vibrație, o vibrație a vieții. A început să cânte la pian la vârsta de opt ani. A urmat cursurile profesoarei Yoana Petkova de pian din Montreal, profesoară despre care David mi-a spus că l-a făcut să iubească muzica. Tot de atunci, David a început să compună muzică clasică, dar recent s-a apucat și de jazz. L-am întrebat despre concertele sale, iar David s-a oprit asupra unui eveniment susținut în Franța, un concert-expoziție, eveniment care a însemnat o colaborare cu artistul Flavius Lucăcel, sălăjeanul nostru. David a zâmbit și mi-a spus că va lua o pauză după acest festival de jazz. Trebuie să reia studiul cu profesoara lui, iar pentru asta are nevoie de concentrare. I-am mulțumit, David a intrat în sală și a urmat o seară extraordinară de jazz. Da, nu mai putem spune că Zalăul nu găzduiește evenimente extraordinare. A, era să uit. Intrarea a fost liberă.