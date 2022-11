Polițistul, Sălajul și glonțul

Am tot văzut prin filmele adolescenței mele despre cum polițiștii americani le puneau rapid cătușele șoferilor agitați, cum trăgeau, arestau, împușcau, ba le și aplicau unora câte o mamă de bătaie. Mă sună un prieten stabilit de ani și ani în America. Îl întreb de poliție, de arestări, de atitudine. Râde, râde în hohote. Mă enervez și îi arunc prin telefon o înjurătură prietenească. Se oprește, devine serios și începe să îmi povestească. A fost oprit în trafic, nu avea actele la el și ochii îi cam sclipeau pentru că tocmai ieșise de la schimbul de noapte. Într-o secundă s-a trezit cu cătușele pe mâini, iar ofițerul era cu mâna pe pistol. Mi-a spus că acolo nu sună nimeni pe nimeni, nu ai pe cine să suni, nu există concepția asta că îl rezolvi tu pe nesimțitul ăla de polițist, care a avut curajul să te oprească în trafic, să te amendeze, iar tu îl poți amenința fluturându-i pe sub nas numărul de telefon al șefului său. Nu, acolo nu există așa ceva. Acolo te oprește, iar dacă ești recalcitrant ajungi la „bulău”. Bine, înainte poate primești și o „scaltoacă” de nu o uiți în veci. Revin cu mintea pe plaiurile sălăjene, știți, Sălajul nostru liniștit unde pe drumuri sunt tot mai mulți drogați. Am urmărit cu interes cazul polițistului care a tras cu arma în mașina condusă de un nebun. Nu mi-a venit să cred, mii de păreri postate pe rețele de socializare îl împroșcau pe polițist cu rahat, cu ură, cu urină născută din neputință și frustrare. Nesimțitul, criminalul, ordinarul, cum și-a permis să tragă cu gloanțe, cu pistolul? Vă amintiți cazul „mascatului” bălăcărit pentru că l-a împușcat pe unul într-un sat de lângă Șimleu? Vă spun eu, dacă nu trăgea, polițistul ăla era tăiat, iar acum îi ducea familia lumânare de Luminație. Am mai spus și o mai spus. Multe legi sunt de rahat în țara asta, favorizează infractorii, iar multă lume îi sprijină, îi adoră, oamenii ăștia au succes. O să ajungă polițiștii să tragă în infractori cu gloanțe de hârtie, să facă acele cornete pe care le trăgeam cu nesaț prin tuburi de plastic. Favorizați-i pe infractori, iar mâine poate ajungeți chiar voi tăiați. S-ar putea să vă dați seama mult prea târziu că în țara asta e nevoie de autoritate și de legi bune, clare, care să nu lase loc de interpretare. Știu, sunt un naiv, iar pentru asta plătesc.

Share Tweet Share