Dacă o vedeți, anunțați Poliția!

La data de 1 februarie, în jurul orei 18, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au fost sesizați despre faptul că în jurul orei 14, MESAROȘ DALIDA – BEATRICE, în vârstă de 12 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul său, din localitatea Românași, iar până în prezent nu s-a întors.

SEMNALMENTE : Înălțime aproximativă – 1,60m, 55 kg, părul negru, ochii albaștri, cicatrice în zona pometelui stâng. La momentul plecării, purta o geacă de culoare neagră, pantaloni de culoare albastră și pantofi sport de culoare albă.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre minoră, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112!