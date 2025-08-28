Dacă îl vedeți, sunați de urgență la 112

În data de 28 august, în jurul orei 15, polițiștii din Jibou au fost sesizați despre faptul că la data de 25 august, în jurul orei 14, INCEU FLORIN-MIHAI, în vârstă de 31 de ani, din comuna Năpradea, sat Someș Guruslău, a plecat în mod voluntar de la domiciliu, iar până în prezent nu s-a întors.

SEMNALMENTE : Înălțime aproximativă – 1,75 m, aproximativ 70 de kg, ochi căprui, păr șaten.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre bărbat, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112!