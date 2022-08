Cumplit. Un alt șofer a fost prins drogat la volan pe drumurile Sălajului

Polițiștii sălăjeni au continuat și în acest sfârșit de săptămână activitățile de prevenire și combatere a consumului de droguri și a conducerii de vehicule sub influența acestora.

Noaptea trecută, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au depistat în trafic, în localitatea Borla, un autoturism al cărui conducător auto se afla sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul de 29 de ani, din Zalău, a fost testat pozitiv la o substanță interzisă și a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive și tipul acestora. De asemenea, polițiștii le-au efectuat controale corporale, atât conducatorului auto, cât și pasagerilor, iar asupra acestora au fost descoperite 21 de plicuri cu substanță vegetală, de culoare verde-olive și substanță solidă albă sub forma unor cristale, precum și două țigarete confecționate din substanță vegetală de culoare verde-olive cu miros înțepător. Pasageri în autoturism au fost doi bărbați, de 24 și 31 de ani, din Zalău, respectiv comuna Bocșa. Toate substanțele susceptibile de a produce efecte psihoactive descoperite au fost ridicate și predate polițiștilor de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente.

Fotografie cu caracter ilustrativ