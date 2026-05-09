Copiii și adulții sunt invitați la un atelier special de caligrafie și scriere creativă la Zalău

Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj dă startul unui nou program educațional. Intitulat „Puterea Secretă a Literelor”, acesta este un atelier inovator care își propune să reînvie dragostea pentru caligrafie, ortografie și scriere creativă.

Trei discipline integrate într-un concept unic

Perceput ca un concept unic, atelierul nu este un curs academic clasic, ci o experiență imersivă care integrează trei discipline esențiale: măiestria peniței – caligrafia, arhitectura poveștilor – scrierea creativă și codul corectitudinii – ortografia.

Astfel, participanții nu doar că vor explora estetica scrierii de mână, folosind instrumente tradiționale precum penița și cerneala pentru a-și dezvolta motricitatea fină, răbdarea și simțul artistic, ci vor avea ocazia să-și stimuleze imaginația și să descopere tehnici de storytelling, care îi vor ajuta să își exprime ideile și emoțiile într-un mod structurat și original. Totodată, într-o eră a auto-corectului, programul își propune să redea încrederea în stăpânirea regulilor gramaticale și ortografice ale limbii române, prin metode interactive și atractive.

Atelierul va fi susținut de Ioana Lung, cadru didactic și voluntar al Bibliotecii Județene Sălaj, a cărei pasiune și entuziasm pentru caligrafie și literatură vor transforma fiecare întâlnire într-o experiență de descoperire continuă.

Redescoperirea valorii textelor scrise corect

„Misiunea Bibliotecii noastre este de a fi un hub cultural și educațional viu pentru comunitate. Programul «Puterea Secretă a Literelor» vine să răspundă unei nevoi actuale de a redescoperi valoarea textului corect scris, într-un mod atractiv și non-formal. Această inițiativă este un exemplu excelent al modului în care voluntariatul, prin dedicarea Ioanei Lung, îmbogățește resursele noastre culturale. Suntem convinși că acest atelier va deveni un spațiu de întâlnire valoros pentru toate generațiile, unde dragostea pentru limba română și estetică se va transmite mai departe”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Fără limite de vârstă

Atelierul este deschis atât copiilor, cât și adulților. În funcție de numărul înscrierilor, activitățile vor fi organizate pe grupe de vârstă, pentru a asigura un parcurs educațional adaptat participanților.

Potrivit instituției, beneficiile programului sunt numeroase și vizează dezvoltarea concentrării și reducerea stresului digital, îmbunătățirea vizibilă a scrisului de mână și a exprimării scrise, însușirea regulilor de ortografie într-un mod atractiv, precum și socializarea într-un mediu cultural și stimulativ.

Întâlniri săptămânale

Întâlnirile vor avea loc săptămânal, în zilele de luni, începând cu 18 mai, de la ora 14:00, la sediul Bibliotecii Județene Sălaj.

Înscrierile se fac la numărul de telefon 0744 317 251 sau la adresa de e-mail secretariat_bjs@yahoo.com. Locurile sunt limitate, pentru a asigura calitatea actului educațional.