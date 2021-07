Centrul de Cercetări Biologice din Jibou – în subordinea Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou a trecut din subordinea Ministerului Educației în subordinea Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Și asta grație unei hotărâri de guvern publicată în cursul acestei săptămâni în Monitorul Oficial. După cum a precizat cercetătorul științific dr. Cosmin Sicora, directorul Grădinii Botanice din orașul de pe Someș, hotărârea înseamnă un nou capitol pentru grădină și pentru viața academică și științifică din Jibou și Sălaj.

Grădina Botanică a fost fondată în anul 1968 de către profesorul Vasile Fati, în cadrul liceului din localitate. În anul 1970, devine unitate independentă, fidelă aceleiași nobile misiuni pentru care a fost creată, de a fi baza didactică pentru învățământul biologic și instituție de educație pentru publicul vizitator în spiritul dragostei și respectului față de natură. Grădina este organizată pe sectoare, iar fiecare sector grupează plantele dintr-un anumit punct de vedere, un complex de sere colecționare, de microproducție și cercetare, un complex acvaristic, un parc zoo și voliere de păsări, grădină japoneză și un rozarium. Lucrările pentru organizarea Grădinii Botanice din Jibou au început în perioada anilor 1959-1968, când Vasile Fati profesor de biologie, împreună cu elevii și cadrele didactice a reușit să demonstreze că parcul din împrejurimile castelului Wesselenyi, unde funcționa liceul, este potrivit pentru organizarea unei grădini botanice. După trei ani a devinit unitate independentă. În perioada 1974-1990 a funcționat sub denumirea de “Stațiunea Tinerilor Naturaliști”. Aceasta fiind organizată pe principiul caselor de pioneri, după Revoluția din 1989 a trebuit restructurată. În acest scop a fost elaborat un memoriu în baza căruia Guvernul României a aprobat înființarea Centrului de Cercetări Biologice Jibou, în cadrul căruia Grădina Botanică este domeniul principal de activitate alături de cercetare, de microproducție și activităti muzeistice și acvaristice. În perioada 1968-1970 a fost construită prima seră de 110 metri pătrați prin eforturi proprii. “Fundația la prima seră s-a turnat cu ajutorul elevilor, a personalului administrativ și a unor cadre didactice”, remarca un martor al acelor timpuri. De asemenea, au fost construite alte șase sere, destinate adăpostirii colecțiilor de plante tropicale, subtropicale și mediteraneene, două laboratoare integrate în complexul de sere și o centrală termică. La aceste lucrări au ajutat inclusiv muncitorii de la depoul C.F.R. În perioada 1978-1982 au fost construite acvariul și palmarul – adevărate bijuterii arhitecturale, o construcție spațială cu o arhitectură de excepție. Tot în această perioadă s-au construit serele de microproducție, destinate producerii florilor tăiate și la ghiveci în scopul valorificării lor prin punctul de la poartă.

Centrul – înființat în anul 1990 printr-o Hotărâre de Guvern

În anul 1990 s-a înființat, printr-o Hotărâre de Guvern Centrul de Cercetări Biologice – Jibou în cadrul căruia funcționează, în continuare, Grădina Botanică ”Vasile Fati”. Aici, au început, în anul 2003, lucrările pentru Grădina japoneză care au constat în amenajarea a două lacuri artificiale și a unor construcții decorative, reprezentative pentru Japonia. De asemenea, în perioada 2004-2006 s-a lucrat pentru “Sectorul sistematic”, sector în forma octogonală, loc în care plantele sunt grupate în ordine filogenetică (clase, ordine, familii), iar în anul 2004 a fost creat parcul zoologic care a fost completat de voliere cu diferite specii de păsări, în anul 2013.

Activitate de cercetare intesnă în laboratoarele de biotehnologii și biologie moleculară

Activitatea de cercetare de la Centrul din Jibou se desfășoară în cadrul laboratoarelor de biotehnologii și biologie moleculară din cadrul unităţii şi este structurată în: cercetare în domeniul biologiei vegetale şi moleculare (evidenţierea mecanismului de acţiune antitumorală al unor extracte de plante medicinale obţinute din ţesuturi şi celule cultivate in vitro; investigarea funcţiei fotosistemului II şi a relaţiei acestuia cu producţia de biohidrogen în microorganismele fotosintetizante; caracterizarea moleculară a unor populatii locale de măr colectate din judetul Sălaj, utilizând markeri SSR; evaluarea performanței unor markeri de tip “cod de bare” în identificarea speciilor calcifile din zona localității Jebucu Sălaj); multiplicarea in vitro de celule și tesuturi vegetale (multiplicarea in vitro a unor specii de plante din cadrul Grădinii botanice, pentru păstrarea şi diversificarea colecţiilor existente; micropropagarea plantelor ornamentale necesare sectorului de microproducţie). De asemenea, printre proiectele de cercetare desfășurate la Centrul din Jibou amintim: „Diversitatea functională a proteinelor D1 din Fotosistemul II la cianobacterii” și “Screeningul toleranței la salinitatea unor populații locale de legume în vederea conservării potențialului genetic și a biodiversității”.

Prin recenta hotărâre, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou va desfășura în continuare activități de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și biologiei, educație-formare-specializare, microproducție, activități muzeistice și turistice. Conducerea centrul este asigurată de consiliul de administrație și de către director. Acesta va conduce activitatea curentă a Centrului de Cercetări Biologice, având calitatea de ordonator terțiar de credite, fiind în subordinea rectorului Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în calitate de ordonator secundar de credite. “Noua hotărâre ne oferă stabilitate și predictibilitate. Cu siguranța activitatea de cercetare va fi altfel, iar prezența Universității Babeș-Bolyai, aici la noi, în Sălaj, la Jibou, înseamnă mult”, a spus dr. Cosmin Sicora. De precizat este faptul că inclusiv finanțarea activității de la Centrul de Cercetări Biologice de la Jibou va fi una mult mai facilă și desigur stabilă.