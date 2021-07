Se pregătește desființarea Inspectoratelor Școlare

Desființarea inspectoratelor școlare județene și „transformarea lor în ceea ce ar trebui să fie, în structuri care să verifice calitatea actului de învățământ și nu partea de gospodărire sau de numiri”, după cum declara zilele trecute liderul USR-PLUS Dan Barna, reprezintă unul dintre punctele importante din seria de schimbări ce vor avea loc în sistemul de învățământ. La rândul său copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat că „inspectoratele școlare trebuie reorganizate”. Liderii USR-PLUS au explicat că au discutat cu președintele Iohannis despre modificări la nivelul învățământului profesional, pentru ca elevii „să aibă posibilitatea să fluctueze, să meargă dintr-un sistem în celălalt astfel încât fiecare să-și poată găsit vocația cea mai potrivită”. Dan Barna, președintele USR Plus a spus: „Practic, acest program, România Educată, și acesta a fost mesajul pe care l-am transmis președintelui, vine pe o așteptare uriașă din partea societății pentru că este un program pe care președintele și l-a asumat ca un proiect de mandat al său. În momentul de față există susținere la nivelul Guvernului, există o majoritate parlamentară și există și acest program, după sute și cred că chiar mii de ore de consultări. Avem un program, un proiect de țară despre ceea ce înseamnă reformă în educația din România. Pentru că așteptăm de foarte mulți ani să vedem o perspectivă și o direcție pe ceea ce înseamnă această reformă în educație. Printre lucrurile importante discutate a fost acest subiect foarte, foarte important pentru mediul economic: învățământul profesional și în unele locuri învățământul dual, practic ceea ce se propune în acest proiect este un sistem de vase comunicante în care elevii și tinerii, viitori studenți unii dintre ei, să aibă posibilitatea să fluctueze, să meargă dintr-un sistem în celălalt astfel încât fiecare să-și poată găsit vocația cea mai potrivită. Vestea bună pentru astăzi este că România Educată devină realitate și am discutat în cea mai mare parte a întâlnirii despre transformarea în legislație și modificări pe care să le simtă fiecare beneficiar al sistemului de educație. Sunt elemente care se regăsesc în acest program și partea de structură cu modificările la nivelul liceului în principal, celelalte sisteme nu foarte mult. Inspectoratele școlare – este o inițiativă pe care noi, USR-PLUS, am susținut-o – desființarea acestora și transformarea lor în ceea ce ar trebui să fie, în structuri care să verifice calitatea actului de învățământ și nu partea aceasta de gospodărire sau de numiri, aceasta trebuie să meargă spre administrația locală. Sunt elemente care vor mai fi, tot așa, dezbătute”, a spus Barna. Desființarea Inspectoratelor școlare reprezintă una dintre condițiile propuse încă de anul trecut, după alegerile parlamentare, de USR-PLUS, Coaliției de guvernare. Aceasta măsură nu a fost introdusă în programul Guvernului Cîțu. În document apare doar: „clarificarea atribuțiilor și responsabilităților inspectoratelor școlare, în vederea reducerii birocrației, a limitării suprapunerilor de responsabilități cu alte instituții și a eficientizării activității acestora”. Ministrul Educației spunea, în ianuarie, legat de acest subiect, că desființarea pripită a inspectoratelor școlare ar genera “un adevărat dezastru, o lovitură finală dată unui sistem aflat în suferință. Acest lucru trebuie făcut, dar trebuie pregătit în timp. Nu voi susține o desființare haotică a inspectoratelor, dar voi susține o descentralizare”.

