“Ca la 20 de ani”: cu alcoolul la bord și fără permis

Un sălăjean de 20 de ani s-a răsturnat cu autoturismul pe un drum în localitatea Verveghiu, comuna Dorin. Accidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, 14-15 februarie. Tânărul nu deţinea permis de conducere şi, în plus, se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, conform cercetărilor, tânărul în timp ce conducea autoturismul a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în şanţ. În urma impactului nu au rezultat victime, doar pagube materiale. La testarea cu alcooltestul s-a evidenţiat o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate e poliţişti au stabilit că acesta nu deţine nici permis de conducere. “Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările pentru infracţiunile de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducere pe drumurile publice unui autovehicul fără permis”, au precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

