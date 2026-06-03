Peste o sută de milioane de euro pentru dezvoltarea municipiului Zalău.

Conducerea Primăriei Zalău, alături de directori, șefi de servicii și reprezentanți din cadrul instituției, a avut la îcneputul acestei săptămâni o întâlnire de lucru cu echipa de management a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), condusă de directorul general, Ioan Marcel Boloș. În cadrul întâlnirii au fost analizate proiectele finanțate din fonduri europene aflate în implementare la nivelul administrației locale, precum și oportunitățile și direcțiile de pregătire a proiectelor pentru viitoarea perioadă de programare 2028-2034. Totodată, au fost semnate trei acte adiționale privind reîntregirea bugetelor pentru proiectele „Regenerare urbană zona CET”, „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană strada Valea Miții – strada Mihai Eminescu din municipiul Zalău” și „Amenajarea unei autobaze secundare și achiziția a cinci autobuze electrice în municipiul Zalău”. Ca urmare a semnării acestor acte adiționale, valoarea finanțării nerambursabile aferente celor trei proiecte a crescut cu 106 milioane de lei. Astfel, cheltuieli care anterior trebuiau acoperite din bugetul local vor fi finanțate din fonduri europene, ceea ce reduce semnificativ contribuția financiară a municipalității.

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