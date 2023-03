Beat și fără permis, în trafic la ghidonul unei motociclete neînmatriculate

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Aușeu – județul Bihor s-a ales cu dosar penal în Sălaj după ce, la finalul săptămânii trecute, a condus o motocicletă neînmatricultată prin localitatea Făgetu, comuna Plopiș. În plus, tânărul nu avea permis de conducere și se afla la ghidon sub influența alcoolului. În urma testării conducătorului mopedului cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii sălăjeni continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și ,,conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat”.

Atenție, șoferi!

Pe această cale polițiștii reamintesc tuturor șoferilor să nu conducă sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv. Alcoolul este unul din principalii factori de risc când vorbim despre conducerea vehiculelor pe drumurile publice. Alcoolul și drogurile afectează capacitățile unui șofer: afectează judecata – în special capacitatea de a aprecia corect distanțele, dar și nivelul de risc, induc vigilență scăzută, reacție întârziată, somnolență și scăderea acuității vizuale. Legislația rutieră prevede că șoferii prinși la volan cu o concentrație alcoolică în aerul expirat de până la 0,40 mg./l alcool pur riscă să primească între 9 – 20 puncte de amendă (între 1.305 – 2.900 de lei) și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile, în timp ce șoferii care depășesc această concentrație alcoolică în aerul expirat vor fi încadrați la infracțiune, care se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoare între 1 și 5 ani. Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul conducerii vehiculelor sub influența substanțelor interzise.

foto cu caracter informativ