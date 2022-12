Beat la volan prin Șimleu

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Hălmașd s-a ales cu dosar penal după ce, în cursul zilei de 13 decembrie, a fost prins în trafic la volanul unui autoturism sub influența alcoolului. Bărbatul conducea mașina pe strada Partizanilor din Șimleu Silvaniei și a fost oprit de polițiștii rutieri care l-au testat cu alcooltestul care a indicat o concentrație alcoolică de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

foto cu caracter informativ