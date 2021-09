Beat la volan pe strada Unirii din Zalău

Un tânăr în vârstă de 23 de ani din Zalău s-a ales cu dosar penal din partea poliţiştilor. Motivul? A condus un autoturism pe o stradă din municipiu fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, cu o alcoolemie peste limita legală. Infracţiunea a fost depistată de poliţişti, la finalul săptămânii trecute, pe strada Unirii. Tânărul şofer a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost însoţit de oamenii legii la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. “În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, iar polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

Foto cu caracter informativ