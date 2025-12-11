Bărbat din Pusta, amendat pentru incendierea deșeurilor

Un bărbat din localitatea sălăjeană Pusta a fost amendat de jandarmi pentru că a incendiat mai multe deșeuri. Sancțiunea a fost aplicată de jandarmii sosiți la fața locului. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 28 de ani, care a incendiat deșeuri din plastic și cauciuc, faptă interzisă de legislația în vigoare. Același bărbat a fost amendat în toamna acestui an pentru o faptă identică, primind atunci o amendă în valoare de 30.000 de lei. Jandarmeria Sălaj reamintește cetățenilor că arderea necontrolată a deșeurilor reprezintă un pericol pentru mediu și sănătate și atrage sancțiuni contravenționale severe.