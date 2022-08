Atmosferă incendiară la MMC Biker’s Fest

Sute de motocicliști din țară și străinătate au fost prezenți la acest sfârșit de săptămână la MMC Biker’s Fest, festival organizat de Clubul Motocicliștilor din Sălaj și considerat unul dintre cele mai importante festivaluri motociclistice din România.

Desfășurat la ștrandul „Brăscărie” din apropierea orașului Șimleu Silvaniei, festivalul a atras și în acest an motocicliști din România, Ungaria și Polonia, oameni pentru care motocicleta a devenit un stil de viață. Au fost prezente și expuse sute de motoare, unele moderne, de viteză, iar altele de școală veche, motociclete de cursă lungă, personalizate, adevărate piese de artă pe două roți. Au fost organizate concursuri, o paradă a motoarelor, competiții de sunet de motor, demonstrații, dar și un concurs de enduro pe un traseu special pregătit de organizatori. Festivalul a început vineri seara și în pofida căldurii, participanții s-au distrat, au cântat, iar după lăsarea serii au asistat la concertele de rock și blues. De muzică bună au avut parte motocicliștii și sâmbătă seara. Cap de afiș al evenimentului a fost Mike Godoroja & Blue Spirit. Au mai concertat Moise, Remorse, Toxic Gods, Kazah, Hey Roop, The Speakers, Cripson Haze și Fallen Greek Gods.

Motocicleta, pasiunea vieții

Cu această întrebare nu se pot înțelege mulți pasionați de motociclism. La festivalul de lângă Șimleu Silvaniei au fost prezenți oameni pentru care motocicleta a ajuns o parte importantă în viața lor. „Nu mă lasă nevasta, dar eu am vrut de multe ori să-mi bag motorul în casă. Îl țin într-un garaj încălzit. Eu am grijă de motocicletă, iar ea mă duce, îmi oferă ce vreau eu, are grijă de mine, ne iubim”, îmi spune Sebastian, un bihorean venit la festival cu motorul său despre care spune că a ajuns o parte foarte importanță în viața sa.

Președintele Clubului Motocicliștilor din Sălaj, Sergiu Uleniuc, a declarat că festivalul este unul care își propune să consolideze prietenia dintre motocicliști, să promoveze distracția, să pună Sălajul pe harta celor mai reușite festivaluri motociclistice din România.

Harley-Davidson sau Ducati?

La festival au fost prezente motociclete produse de mărci legendare. Indian, Harley-Davidson, Ducati, Suzuki, Yamaha, sunt doar câteva mărci, dar lista este mult mai lungă. Toate au atras privirile, fiecare are o poveste, este îndrăgită, îngrijită. Printre motocicletele care au atras atenția a fost și modelul Ducati Diavel, un exemplar pentru care proprietarul a plătit câteva zeci de mii de euro. Sâmbătă, petrecerea a continuat până noaptea, târziu. Festivalul se încheie astăzi. Evenimentul a fost organizat de Meseș Moto Club cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și a Centrului de Cultură și Artă Sălaj.