Anunţ

Magazin Salajean

ÎN DATA DE 15.06.2022  ÎNCEPÂND CU ORA 10.00 ÎN COMUNA GÂLGĂU,

LA  CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ, VA AVEA LOC EVENIMENTUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI  GAL VALEA SOMEȘULUI – EDIȚIA A VIII-A !

ÎN CADRUL ACESTUIA SE VOR PREZENTA ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI ȘI PRODUSELE PRODUCĂTORILOR LOCALI DIN TERITORIUL GAL VALEA SOMEȘULUI !

 

BUNA DISPOZIȚIE VA FI ASIGURATĂ DE FELIX GĂLAN ȘI SOMEȘ ORCHESTRA, IAR SONORIZAREA DE MILU EVENTS – DJ MILU!

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

 

PREȘEDINTE GAL VALEA SOMEȘULUI,

ILIEȘ REMUS IONUȚ

 

 

One Thought to “Anunţ”

  1. Anunţ - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    10 iunie 2022 at 10:44

    […] ÎN DATA DE 15.06.2022  ÎNCEPÂND CU ORA 10.00 ÎN COMUNA GÂLGĂU, LA  CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ, VA AVEA LOC EVENIMENTUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI  GAL VALEA SOMEȘULUI – EDIȚIA A VIII-A ! ÎN CADRUL ACESTUIA SE VOR PREZENTA ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI ȘI PRODUSELE PRODUCĂTORILOR LOCALI DIN TERITORIUL GAL VALEA SOMEȘULUI !   BUNA DISPOZIȚIE VA FI ASIGURATĂ DE FELIX GĂLAN ȘI SOMEȘ ORCHESTRA, IAR SONORIZAREA DE MILU EVENTS – DJ MILU! VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!   PREȘEDINTE GAL VALEA SOMEȘULUI, ILIEȘ REMUS IONUȚ     Citeste mai mult […]

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