Acțiune a polițiștilor în tot județul pentru combaterea contrabandei cu tutun

Polițiștii sălăjeni au derulat miercuri o amplă acțiune în tot județul, cu scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a contrabandei cu tutun.

Potrivit autorităților, activitățile au fost concentrate pe principalele artere de circulație naționale și europene din județ, dar și pe alte șosele identificate cu risc.

În cadrul acțiunii au participat polițiștii Serviciului Rutier, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ai Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și polițiști din cadrul Biroului pentru Imigrări al Județului Sălaj. De asemenea, activitățile au beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român – reprezentanța Sălaj.

Oamenii legii au acționat pentru monitorizarea fluxurilor de trafic, identificarea vehiculelor cu risc, verificarea legalității transportului de persoane, controlul documentelor de proveniență și însoțire a mărfurilor, dar și pentru depistarea produselor accizabile provenite din activități ilicite. Totodată, autoritățile au avut în vedere verificarea stării tehnice a autovehiculelor, dar și depistarea șoferilor care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj precizează că acțiunea a avut caracter preventiv și a urmărit amplificarea capacității de depistare și combatere a faptelor ilegale, descurajarea utilizării infrastructurii rutiere în scop infracțional și consolidarea climatului de siguranță publică.

Totodată, IPJ Sălaj va continua organizarea unor astfel de activități, adaptate dinamicii riscurilor identificate, pentru protejarea comunității și aplicarea fermă a legii.