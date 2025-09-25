Accident rutier în Nușfalău

Un autocamion a fost implicat într-un accident în după-amiaza zilei de 25 septembrie, în jurul orei 14.40. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Șimleu Silvaniei au fost seizați în urma unui apel 112 cu privire la faptul că, în localitatea sălăjeană Nușfalău, a avut loc evenimentul rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, în vederea efectuării de verificări.

Un bărbat, în timp ce conducea un autocamion, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând într-un parapet. Evenimentul rutier a fost unul fără victime, rezultând doar pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.