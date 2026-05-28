Accident grav la Bizușa. Mai mulți militari au fost răniți

Astăzi, la ieșirea din localitatea Bizușa-Băi, județul Sălaj, pe direcția Dej – Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparținând unei coloane militare. Din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule. În urma incidentului au rezultat 11 militari raniti, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Județean de Urgență Zalău. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru desfășurarea intervenției și efectuarea cercetărilor.

Autovehiculele militare au fost avariate usor. Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, conform unui comunicat al Forțelor Terestre Române.