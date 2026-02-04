A murit lovit în cap de o creangă

Sorin Călin Matiș, din localitatea Vânători, tăia lemne marți în comuna Buciumi, alături de un alt muncitor, într-o partidă aflată în exploatarea unei firme din Ciucea, când a fost lovit în cap de o creangă desprinsă dintr-un copac. Medicii ajunși la fața locului, inclusiv un elicopter SMURD, au încercat să-l salveze mai bine de o oră, însă manevrele de resuscitare nu au dat rezultate, decesul fiind constatat la locul accidentului.

„Victima era inconștientă la sosirea echipajelor. La intervenție au fost alocate forțe din cadrul Detașamentului Zalău și al Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului, fiind solicitat în sprijin și elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeromedical Jibou. După sosirea la locul evenimentului, bărbatul, în vârstă de aproximativ 48 de ani, se afla în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă fără succes, victima fiind declarată decedată”, se arată într-un comunicat ISU. La operațiune au participat și pompieri voluntari din cadrul SVSU Cizer și SVSU Buciumi, accesul în zonă fiind dificil.

foto: infohuedin.ro

M. S.