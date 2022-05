A murit compozitorul grec Vangelis

Vangelis, muzician grec care a compus coloanele sonore pentru multe filme de la Hollywood, a murit joi la vârsta de 79 de ani, transmite Le Figaro.

Evangelos Odysseas Papathanassiou s-a născut la Agria lângă Volos, Grecia. Vangelis a început să compună încă de la vârsta de 4 ani și a fost un muzician autodidact. A refuzat lecțiile clasice de pian și și-a construit cariera fără cunoștințe substanțiale de teorie muzicală. A studiat muzica, pictura și regia de film la Academia de Arte Frumoase din Atena. La începuturile anilor 1960 a format grupul Formynx, care a devenit foarte popular în Grecia. În 1968, în timpul revoluției studenților din Franța, s-a mutat la Paris unde, împreună cu Demis Roussos și Loukas Sideras, a format grupul de rock progresiv Aphrodite’s Child. În această formulă au cunoscut succesul la nivel european cu piesa „Rain and Tears”. Deși grupul s-a destrămat în 1972, Vangelis a mai colaborat pe parcurs cu Demis Roussos.

Vangelis și-a început activitatea independentă compunând coloane sonore pentru două filme ale regizorului francez Frédéric Rossif, în 1973. Primul album scos oficial a fost Earth în 1974. Cam în același timp a dus tratative cu grupul de rock progresiv britanic Yes. Deși nu s-a alăturat niciodată grupului, s-a împrietenit cu vocalistul Jon Anderson, cu care a colaborat mulți ani. După ce s-a mutat la Londra, Vangelis a semnat contract cu casa de discuri RCA Records, și-a deschis propriul studio de înregistrări (Nemo Studios) și a compus o serie de albume de muzică electronică. Debutul a fost făcut cu albumul bine primit de public Heaven and Hell care a fost folosit mai târziu pentru coloana sonoră a documentarului lui Carl Sagan, Cosmos: A Personal Voyage la televiziunea PBS.

A compus singur, dar a avut și numeroase colaborări. Împreună cu Jon Anderson a realizat câteva albume pe parcursul anilor 1980 și 1990 sub numele de Jon & Vangelis. În anul 1982 Vangelis a câștigat premiul Oscar pentru coloană sonoră originală, pentru filmul Chariots of Fire. Tema albumului a stat o săptămână pe primul loc in Statele Unite, după ce a avut o ascensiune timp de un an. Acel an a însemnat și începutul colaborării cu producătorul de film Ridley Scott, pentru care Vangelis a compus coloanele sonore la filme precum Blade Runner și 1492: Conquest of Paradise. În anul 1990 scoate la Roma albumul „The City”, o colaborare cu Roman Polanski, album conceput în camera de hotel.

Vangelis prezent la trecerea flăcării olimpice, in fața teatrului Gielgud, împreună cu actorii piesei Chariots of Fire (On Stage). În anul 1992 scoate albumul 1492: Conquest of Paradise, coloana sonoră a filmului cu același nume. Deși filmul nu se bucură de succes, albumul lui Vangelis doboară recorduri de vânzări în Europa (în special in Germania) și este premiat. În același an primește Ordinul de Cavaler al Artelor și Literelor în Franța.

În anul 2001 scoate albumul predominant clasic Mythodea folosit de NASA ca temă muzicală pentru misiunile pe planeta Marte. Albumul este înregistrat live la concertul susținut în Templul lui Zeus din Atena și este publicat atât în variantă audio (CD), cât și video (DVD).

În anul 2004 compune coloana sonoră a filmului regizat de Oliver Stone, Alexander. În 2007 este lansată Blade Runner Trilogy. 25th Anniversary (Trilogia Blade Runner. A 25-a aniversare) cuprinzând 3 CD-uri care conțin: varianta din 1994 revăzută pe un CD, un CD cu muzică din film nepublicată și un CD cu muzică originală inspirată din film.

Universitatea din Atena îi oferă titlurile de Doctor Honoris Causa și profesor emerit în anul 2008.

Pe 11 decembrie 2011, Vangelis a fost invitat să compună muzica și să organizeze concertul cu ocazia deschiderii amfiteatrului în aer liber din Katara, Qatar. La eveniment au participat numeroși conducători de state si demnitari reuniți cu ocazia celei de a patra ediții a Adunării Alianței Civilizațiilor din orașul Doha. Cu această ocazie acordă un interviu postului de televiziune Al Jazeera, prezentat sub titlul ‘A message of hope’ (Mesaj de speranță): „Ceea ce avem noi astăzi nevoie, mai mult decât orice, este să investim în frumos, pentru ca frumosul este armonia provenită din haos. În schimb, noi investim în haos, pentru că haosul este mult mai profitabil decât pacea… Frumusețea e un fel de seif pentru oameni. Și muzica la fel. Nu cred că muzica de azi e frumoasă, muzica acum este doar o modalitate de promovare a altor lucruri, pentru că muzica este o forță și prin urmare prin muzică putem promova orice…. Și muzica devine un produs… ceea ce e rău.[…] Interesul pentru educație, artă, știință, cultură este cheia crizei actuale, din punctul meu de vedere… Criza bancară nu este mai importantă decât criza culturală. Așadar, dacă te ocupi de cultură, cred că restul se poate rezolva mai ușor. Orice altceva, toată mizeria, provine din faptul că nu avem frumusețe, calitatea vieții. Calitatea vieții nu e dată de bani… e cu totul altceva. „.

În anul 2012 Vangelis a reeeditat coloana sonoră a filmului Chariots of Fire adăugând noi piese, pentru adaptarea scenică a filmului, Chariots of Fire (On Stage). Tema principală din Chariots of Fire a fost folosită și în Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2012. Tot în acest an semnează coloana sonoră a filmului documentar Trashed, regia Candida Brady.

În martie 2013 Vangelis își arată susținerea față de artistul român Cezar Ouatu, reprezentantul României la finala Eurovision de la Malmo, Suedia[16].

În septembrie 2016 este lansat albumul Rosetta care include piese dedicate misiunii cu același nume a Agentiei Spatiale Europene. Trei piese au fost compuse in prealabil, pentru celebrarea apropierii cometei 67P de catre proba Philae pe 12 noiembrie 2014: „Arrival”, „Rosetta’s Waltz”, și „Philae’s Journey”.