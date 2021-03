A început Postul Paștelui

Odată cu debutul acestei săptămâni, credincioșii care obișnuiesc să țină posturile de peste an au intrat într-o perioadă importantă, deloc ușoară, în special în privința alimentației. Este vorba despre Postul Paștelui, cel mai mare post dintre toate care se țin de-a lungul anului. În acest an, Paştele ortodox va fi duminică, 2 mai, în timp ce Paştele catolic va fi în 4 aprilie. Postul Sfintelor Paşti, în acest an, este în perioada 15 martie – 1 mai. Creştinii numesc acest post şi Postul Mare, care durează 40 de zile, la care se adaugă şi Săpămâna Patimilor. Acest post, fiind cel mai lung şi cel mai aspru din posturile de durată întâlnite în Biserica Ortodoxă, este cunoscut şi sub denumirea de Postul Mare. Timp de 40 de zile, credincioșii trebuie să postească până în ziua Învierii Mântuitorului. Cu toate acestea, există persoane care țin post doar miercurea și vinerea, sau doar în prima și ultima săptămână, mai ales când vine vorba despre Postul Paștelui. Aceasta este considerată cea mai grea perioadă de post din an, pentru că durează 40 de zile, iar regulile alimentare sunt unele stricte, greu de respectat şi de urmat. În timpul Postului Mare, creștinii trebuie să renunțe complet la alimentele de proveniență animală și trebuie să se înalțe sufletește prin rugăciune și fapte bune. Pe lângă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi, credincioșii nu trebuie să aibă gânduri necurate, “pofte sau patimi”. În acest interval de nevoinţă, postitorii merg la preotul lor duhovnic și-i mărturisesc păcatele, renunţând la petreceri, sau mese festive însoţite de bucate „de dulce” şi de alcool.

