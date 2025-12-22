Daniel Mureşan

Se spune că de Crăciun trebuie să fim mai buni. Oare numai de Crăciun? În restul anului nu ar trebui să avem umanitate, toleranță și iubire?

Zilele acestea, e plin netul de trupe de bugetari, membri de partid sau alte organizații ce se pozează când duc cadouri celor năpăstuiți. Doar acum, poate și de Paști. Cântăm colinde și mâncăm cozonaci cu amărâții. Mâine, în ianuarie, e pustiu, e gol. Nu mai vine nimeni. Acest tablou dezolant pendulează între iluzia unei normalități și drama unei realități.

Actele caritabile vin doar cu un prilej anume, fără nicio explicație coerentă emoțională, gen „De Crăciun, fii mai bun!”. Oamenii au nevoie permanentă de Crăciun, au nevoie de siguranță, de sentimentul că e cineva acolo. Nu doar de Sărbători, nu doar azi, nu doar ieri. Haideți să nu mai vindem iluzii, pe care le abandonăm din ianuarie. Să fie Crăciunul în fiecare zi.

Din păcate, pentru unii, care nu sunt puțini, bun-ul nu se manifestă în forma lui de îmbunătățire sau de iubire. Pentru că, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Și nu numai de Crăciun.

Așadar, să fim mai buni, nu doar de Crăciun. Sărbători frumoase!