Salvatorii de mașini clasice s-au reunit la Zalău

Zeci de mașini construite acum patru sau cinci decenii, modele care au devenit celebre în istoria automobilismului european și american, au fost prezentate sâmbătă la Retro Parada Toamnei, eveniment organizat în municipiul Zalău de Retromobil Club Sălaj.

Volvo, Dacia 1300, Dacia 1310, IMS, Volkswagen Beetle, Golf 1, Golf GTI, Mercedes „Cobra”, Trabant, sunt doar câteva modele prezentate în cadrul ediției din acest an a evenimentului Retro Parada Toamnei, expoziție desfășurată sâmbătă în parcarea Value Centre Zalău. Evenimentul a fost coordonat de Tiberiu Păușan, colecționar de mașini vechi și președinte al Retromobil Sălaj. Toate au impresionat prin aspect, prin povestea lor. Toate sunt funcționale, unele au dotări rar întâlnite chiar și pe mașinile noi din zilele noastre. „Este un eveniment prin care ne dorim să aducem în fața publicului mașini vechi, unele au peste 50 de ani. Sunt modele care au făcut istorie, au fost salvate, altele au fost aduse din străinătate. Vrem să le arătăm inclusiv celor tineri mașinile unor vremuri apuse”, a spus Tiberiu Păușan. Zălăuanul a venit la expoziție cu mai multe mașini, dar modelul Volvo a impresionat. Mașina a fost fabricată în 1961, are un motor de 1.800 de centimetri cubi, iar Tiberiu a cumpărat-o dintr-o reprezentanță Volvo din Belgia. „Este o mașină construită foarte simplu, merge fără probleme și acum. După îndelungi negocieri am reușit să cumpăr mașina și așa a ajuns la mine”, a spus Tiberiu.

Povestea unui Trabant

O altă mașină care a atras privirile la expoziție este un Trabant 600 fabricat în 1963. Mașina circulă pe străzile Zalăului din anul 1966. Când avea deja trei ani, mașina a fost cumpărată de un sălăjean care studia la Cluj. Tânărul a adus-o la Zalău și aici a rămas până acum. Automobilul a ajuns la fiul proprietarului, a participat la nenumărate concursuri, a ajuns pe roți până la un concurs organizat în Germania și este perfect funcțional.

„Broscuța” perfectă

Un alt automobil care a impresionat la expoziție este Volkswagen Beetle, o adevărată bijuterie pe roți. Mașina îi aparține zălăuanului Major Istvan și a fost fabricată în 1970. Istvan a avut trei astfel de mașini în tinerețe. A zâmbit și mi-a spus că Lorand, fiul său, a găsit această mașină pe internet. Au cumpărat mașina și au adus-o acasă, la Zalău. A urmat o analiză amănunțită a mașinii, iar cei doi au ajuns la concluzia că are nevoie de intervenții, de restaurare. Șase ani a durat procesul de restaurare, lucrările fiind realizate de cei doi zălăuani în timpul lor liber. Mașina a fost desfăcută până la ultimul șurub, a urmat aventura găsirii pieselor originale. Rezultatul este unul spectaculos, mașina de parcă acum a ieșit pe porțile fabricii. Mult crom, verde, crem, capace de roți care arată de parcă sunt niște oglinzi, acestea sunt ingredientele care alcătuiesc această minunăție de mașină.