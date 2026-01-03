2026, anul recordurilor pentru autostrăzi? Loturile din Sălaj, pe harta inaugurărilor

România a depășit în 2025 borna de 1.400 de kilometri de șosele de mare viteză, iar 2026 ar putea fi un an al recordurilor pentru infrastructura românească, psre bucuria șoferilor. La o analiză, dacă termenele prevăzute pentru șantierele aflate în lucru, la un stadiu avansat și cu un ritm rapid de execuție, ar fi respectate conform calendarului comunicat de-a lungul anului precedent, România ar putea avea anul acesta aproximativ 250 de kilometri de autostradă și drum expres dați în folosință.

De asemenea, dacă lucrările vor avansa la acest nivel, ar fi cel mai mare număr de kilometri inaugurați de la aderarea statului român la Uniunea Europeană.

Printre preconizările pentru 2026 se numără mult-așteptatele secțiuni Nădășelu-Zimbor-Poarta Sălajului, cu o lungime însumată de 42,3 kilometri, aflate într-un stadiu avansat de execuție. Odată finalizate, șoferii vor putea ajunge din Sălaj direct la Târgu Mureș, fără oprire, exclusiv pe șosea de mare viteză.

Tot pentru 2026 sunt prevăzute și lucrările pe tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiș al Autostrăzii Transilvania. Odată finalizat, pe aceasta și pe tronsonul Chiribiș-Biharia, șoferii vor putea circula fără întrerupere pe autostradă de la Nușfalău până la granița cu Ungaria.