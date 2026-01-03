Zăpadă și drumuri cu probleme

Nu bine a nins puțin mai mult în Sălaj că au și apărut nemulțumirile cu privire la modul în care s-a acționat pe drumuri pentru înlătuarea zăpezii. Unele nemulțumiri au fost întemeiate, iar altele nu. Dificultăți au fost înregistrate în ultimele 48 de ore în majoritatea zonelor din județ, dar nu au fost semnalate drumuri blocate sau accidente grave. De acționat s-a acționat pe cele mai multe drumuri pentru înlătuarea zăpezii, dar loc de mai bine există. Dar să nu uităm că suntem în plină iarnă, iar șofatul presupune nu doar atenție, ci și mașini echipate corespunzător cu anvelope de sezon în stare bună.

Sursa foto: Radare Sălaj – Galazsi Krisztian Alfonz