2 APRILIE – albastru pentru AUTISM

An de an, în data de 2 aprilie, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” Zalău marcăm Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului.

În acest an, inițiativei noastre s-a alăturat Consiliul Județean Sălaj, instituție ce finanțează unitățile de învățământ special din județul Sălaj și care, în semn de solidaritate, a transmis mesajul conștientizării autismului prin iluminarea arhitecturală a fațadei în albastru.

Tulburările din spectrul autist (TSA) sunt tulburări de dezvoltare ce afectează în principal

comunicarea și relaționarea cu ceilalți și care, de regulă, pot fi diagnosticate în primii doi ani de viață ai copilului. Există unele simptome care ar trebui să le ridice un semn de întrebare părinților, și anume:

– copilul nu stabilește contactul vizual sau prezintă dificultăți în a menține contactul vizual;

– copilul preferă să se joace singur, cu obiecte, nefiind interesat să se joace cu alți copii sau cu adulții;

– abilitățile de comunicare ale copilului sunt slab dezvoltate;

– copilul manifestă comportamente repetitive, stereotipe, care urmează anumite rutine;

– copilul prezintă o sensibilitate la sunete / zgomote, atingeri etc.;

– copilul nu reacționează la jocurile simple interactive, până la vârsta de 12 luni;

– copilul nu exprimă adecvat situației stări emoționale, precum fericire, tristețe, uimire etc.

În vederea ameliorării simptomelor și a îmbunătățirii calității vieții sunt foarte importante diagnosticarea timpurie și inițierea cât mai devreme a intervenției. Cu toate acestea, suntem datori să menționăm că abilitățile și nevoile persoanelor cu TSA variază și pot evolua în timp. Unele dintre persoanele diagnosticate cu TSA vor reuși să-și dezvolte autonomia personală suficient pentru a trăi independent, pe când altele vor necesita sprijin și îngrijire din partea familiei pe tot parcursul vieții.

Cu toate că, în România, tulburările din spectrul autist sunt subdiagnosticate și nu există încă o statistică oficială a persoanelor ce suferă de această tulburare, la nivelul școlii am observat în ultimii trei ani o creștere semnificativă a numărului de elevi diagnosticați cu TSA. În prezent, 49 din totalul de 174 elevi cu dizabilități școlarizați la C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău sunt diagnosticați cu TSA. Din dorința de a răspunde cât mai eficient nevoilor psiho-educaționale ale acestor elevi și de a veni totodată în sprijinul familiilor acestora, în ultimii trei ani, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj, ne-am concentrat eforturile pe pregătirea profesională a personalului didactic privind intervenția în TSA și pe dotarea școlii cu resurse materiale necesare intervenției în tulburările de spectru autist: sală senzorială, mobilier școlar specific, resurse educaționale adaptate etc. Am înființat o clasă „pilot” în care să dezvoltăm /perfecționăm bune practici pe care ulterior să le multiplicăm și la alte clase în care avem incluși elevi cu TSA.

În paralel, conștientizând necesitatea creșterii gradului de informare despre persoanele a căror viață este amprentată de o tulburare din spectrul autist, ne-am îndreptat atenția și spre comunitate și am desfășurat o serie de activități și campanii de conștientizare în unitățile de învățământ partenere: grădinițe, școli gimnaziale și licee, atât din județ, cât și din țară.

Sperăm și ne dorim ca serviciile oferite de C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor cu dizabilități și familiilor acestora. Sperăm și ne dorim pentru elevii noștri o comunitate incluzivă, empatică, ce să accepte și să îmbrățișeze diversitatea. Sperăm și ne dorim să avem mereu sprijinul autorităților locale, Inspectoratului Școlar Județean, familiilor elevilor, agenților economici astfel încât, împreună, să construim școala nouă mult visată și atât de necesară acestei comunități.

prof. Amalia-Raluca Sabău

director al C.Ș.E.I „Speranța” Zalău

