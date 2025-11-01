Voleibaliștii nu iartă nimic

SCM Zalău s-a impus sâmbătă cu scorul 3-1 ( 17-25, 25-18, 32-30, 32-30) pe terenul celor de la Dinamo, în etapa a III-a, Divizia A1 la volei masculin. A fost un meci spectaculos cu repetate răsturnări de scor. Spiritul de luptă al zălăuanilor au răpus campioana, grație unui joc exact atât în atac cât și la blocaj.
În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Știința București – Corona Brașov 3 – 2
– Explorări Baia Mare – CSM Craiova 1 – 3
– CSM București – Rapid – 1 – 3
foto: SCM Zalău