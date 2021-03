Uitarea în pandemie

Am văzut, în episodul trecut, că pandemia a afectat și răbdarea. Parcă e „altfel”. La fel și uitarea. Destui semeni de-ai noștri au ajuns în situația mankurților, personajele cărora li se șterge memoria pentru a fi robi „perfecți”. Nu puțini nu își mai aduc aminte de lucruri pe care le știau nu cu mult timp în urmă. Uităm, vrem să uităm mai ales pandemia, stările de urgență, de alertă… Vrem să uităm… „Un an în care am pierdut libertatea de mişcare; un an, în care am renunţat de bună voie la dreptul nostru fundamental ai libertăţii, pentru a feri aproapele de infecţie şi pentru a ne feri pe noi înşine de ea. Un an al măştilor, care ascund feţele deschise, ale oamenilor şi ale noastre; un an al «distanţării sociale» – ce combinaţie de cuvinte groaznică pentru noi, oameni sociabili şi dornici de a fi împreună cu semenii noştri. Un an al celor răi, care au luat în glumă pandemia, au semănat discordie, au propovăduit răul şi n-au primit vreo pedeapsă care ar fi fost bine meritată. Un an care n-a dus omenirea înainte, ci înapoi; un an nemaipomenit, dar, de fapt, nevrednic să rămână în memoria colectivă, însă, din păcate, va rămâne, precum «ciuma neagră» din secolul al XIV-lea”(istoricul Konrad Gündisch, în revista „Sinteza”). Destul de probabil, pandemia cu noul coronavirus nu va fi uitată, oricâte eforturi de „mankurtizare” am face, oricât ne-am dori să ajungem „tabula rasa”, oricât ne-am propune să uităm. Altfel, știrile sunt tot mai „interesante”: „Concurenţa politică se mută în spaţiul cosmic. Cine va câştiga această competiţie va controla viitorul ciclu de evoluţie a omenirii” (adevarul.ro); „Science News: Pământul are un miez ascuns și nimeni nu știe exact ce este” (hotnews.ro); „Cărțile electronice de identitate vin în august. Românii pot opta pentru buletine fără CIP și amprentele digitale, dar nu le vor putea folosi în UE” (hotnews.ro); „Democrația sub asediu. Mai puțin de 20% din populația lumii trăiește într-o «țară liberă», în 2021” (contributors.ro)… Și, totuși, poate vom fi obligați să uităm. Sau, „Noua Lume”, postpandemică, va avea o altă „memorie”…

Daniel Săuca