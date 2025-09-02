Ediția din acest an a Zilelor Zalăului a arătat că orașul poate să-și sărbătorească comunitatea cu viziune și printr-un concept demn de marile orașe. Începând de vineri, inima Zalăului s-a transformat într-un spațiu viu, în care muzica, tradiția și bucuria de a fi împreună au adus o pată de culoare aparte orașului de la poalele Meseșului.
Evenimentul s-a remarcat printr-un concept special, realizat cu atenție la detalii. Organizatorii au reușit să aducă în fața publicului atât artiști locali, cât și nume sonore din muzică, în timp ce ziua de duminică a fost dedicată folclorului. În plus, momentele destinate copiilor și scena muzicii retro au ridicat evenimentul la un nivel înalt, oferind în acest fel ceva potrivit pentru toate vârstele și gusturile.
Aceste zile nu au fost doar o simplă petrecere, ci o sărbătoare care i-a reunit pe zălăuani și pe sălăjeni deopotrivă. Fără îndoială, se poate spune că Zalăul se aliniază tot mai mult orașelor din țară care pun în valoare cultura și bucuria de a fi împreună.
Zilele Zalăului nu au fost doar o aniversare la final de vară, ci un real festival al comunității. Astfel de reușite reprezintă pași importanți spre o comunitate unită și recunoscută în orice colț al lumii.
One Thought to “Trei zile pline de viață”
ZILE DE POMINĂ ȘI DE:::POMANĂ!
În vremuri de restriște , astfel de bairamuri nu doar că sunt improprii dar sunt și deranjante și păguboase pentru marea majoritate…A bloca singurul bulevard al unui sărman municipiu cârpojit de către unii sau alții , pentru oefemeră distracție pare ceva desprins din imaginea scufundării Titanicului în vreme ce orchestra cânta pasivă la dezastrul din jur…Haos, deranj, gălăgie, gităneală cât cuprinde ca să ce? Nu mi-aș dori să fi locuit pe bulevard și în zona centrală în cele trei zile și nici altcum. Dacă toate problemele orașului s-ar fi fost fi rezolvate și n-ar mai fi rămas decât de benchetuit, mai ziceam, dar așa…
Cât o fi costat distracția , cu cât o fi plătit nominal, fiecăruia în parte prestațiile celor care au cântat-jucat-dănțuit la aceste zile am fi tare curioși să aflăm. La fel cum ar fi mai interesant de aflat cât s-a strâns din taxele pe locurile închiriate și cât curent au consumat aceștia, cine îl plătește…La fel, am fi curioși cu ce ,,profit” financiar a rămas municipalitatea în urma acestui bairam și la ce vor fi folosiți banii obținuți…Cu precădere la prestatorul de ,,jocuri de lumini,, -lasere, lumânări, mă rog, ce fumuri or mai fi fost sunt curios cât i s-a plătit pentru jalnica prestație…Toate, una peste alta, aceste zile au fost exact ca și tichia de mărgăritar , aia din poveste care nu avea niciun rost pe un cap chel…Și iarăși zic și din nou, ca de vreo 35 de ani încoace:,,Lasă zilei greașa ei!” Hai,pa!