Taxa pe boală ne determină să mergem morți-copți la lucru

Am trăit să o vad și pe asta, în contextul în care credeam că nu mă mai surprinde nimic în noul an. Mai mult, ținând cont că este un an electoral cu miză foarte importantă nu speram să văd atâtea impuneri de noi taxe și impozite. Oare nu mai este important electoratul, nu mai contează poporul? Mă mir că nu se mai tem guvernanții de vocea alegătorilor, mă mir că privesc de sus cum își numără săracii bănișorii și nu mai știu cum să-i împartă ca să le ajungă de la o zi la alta. Și nu vorbesc aici de cei cu lefuri mari, de cei cu pensii speciale sau de cei care lucrează la stat pe niște salarii frumușele și care continuă să facă greve și proteste pentru că ei încă tot nu sunt mulțumiți. Eu ma refer la cei care iau un salariu mediu în România, la cei care încasează o pensie medie și la cetățenii care încasează venituri la limita supraviețuirii și care sunt foarte mulți. Și desigur că aici se includ toți cei care muncesc sau care au muncit pentru ei și pentru țara lor. Nu îi luăm în calcul pe cei care doar întind mâna și așteaptă ca statul să le dea bani fără ca ei să producă ceva în schimb. Ei bine, pentru mulți salariați noua decizie luată și aprobată de guvernanții cu multe idei în cap le va mai da un motiv în plus să se simtă din nou umiliți și nedreptățiți. De la 1 ianuarie, guvernanții au decis să introducă un nou impozit pentru salariați, mai exact statul va lua 10% din indemnizația angajaților care se află în concediu medical și care sunt bolnavi la propriu, nu la figurat. La un calcul făcut în cazul unui salariu mediu reiese că salariatul care va sta acasă o lună va încasa cu aproape 500 și ceva de lei mai puțin.

Această măsură a fost luată pornind de la faptul că, în ultimii ani, guvernanții au acuzat că românii și-au luat mult prea multe concedii medicale, motiv pentru care, în acest sens, s-au plătit mult prea mulți bani de la bugetul de stat. Știm mult prea bine că această situație îi va afecta puternic în special pe salariații cu venituri mici, cei care abia se mai descurcă cu banii în condițiile ultimelor scumpiri și a inflației galopante. Mai grav este că în acest caz, se estimează că foarte mulți salariați vor alege să se prezinte la serviciu chiar dacă sunt bolnavi, în anumite cazuri acest lucru putându-i afecta chiar și pe colegi. Patronii firmelor vor fi și ei nemulțumiți de această alegere a salariaților, cu atât mai mult cu cât randamentul unui angajat bolnav este unul redus. Chiar și unii medici și-au exprimat intenția să aleagă să meargă și ei bolnavi la spital, dacă va fi cazul, deși sunt conștienți că acest lucru nu le va face bine nici lor și nici celor din preajmă, și cu atât mai mult bolnavilor cu care vor intra în contact. Pe lângă faptul că medicamentele sunt tot mai scumpe, banii sunt tot mai puțini, numai bolnav să nu fii în România asta normală. Analiștii economici atrag atenția asupra faptului că această decizie nu este una benefică nici pentru stat și nici pentru salariați. Prin urmare, se prognozează că impozitarea concediilor medicale va aduna destul de puțini bani la bugetul țării, iar această nouă taxare nu va putea opri numărul crescut al acestor concedii medicale, în contextul în care boala vine atunci când nici nu te aștepți, aceasta nefiind un lucru programat sau estimat de către un salariat. Prin urmare, mai multe taxe și impozite pe spatele angajaților sunt din ce în ce mai puțin motivatoare, ceea ce nu va face decât să ducă la scăderea randamentului la locul de muncă pe termen mediu și lung. Ce mai freamăt, ce mai zbucium, taxele curg una câte una și alegerile vin… E cert că timpul trece repede și cu fiecare zi suntem tot mai aproape de o schimbare. Aștept cu nerăbdare să mă uit în ochii celor care se vor înscrie în marea bătălie pentru un mandat în fruntea țării și sunt tare curioasă să văd ce ne vor mai promite, cum ne vor explica problema cu greaua moștenire și ce noi sloganuri vor flutura cu patos și entuziasm. Despre gradul de îndatorare al țării nu cred că vor spune ceva, însă sunt sigură că vor miza puternic tot pe Schengen, pe euro, pe solidaritate, prosperitate și pe un trai mai bun. O să fie, va fi, veți avea, veți trăi, România va ajunge… câte astfel de începuturi de frază vor sta pe buzele lor… Oare vom alege să trăim într-o Românie normală cu altă pălărie sau vom alege mai bine, mai drept și mai înțelept? Aștept…