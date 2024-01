Certificare forestieră internațională pentru Direcția Silvică Sălaj

Direcția Silvică Sălaj a obținut la sfârșitul anului 2023 certificatul PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programul pentru aprobarea schemelor de certificare forestieră). Obținerea acestui certificat, este o confirmare a faptului că Direcția Silvică Sălaj gestionează pădurile pe care le administrează în mod responsabil și că produsele din pădure care ajung pe piață au fost obținute din păduri gestionate sustenabil cărora li se menține biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul lor de a îndeplini, acum și în viitor, funcțiile ecologice, economice și sociale relevante. Directorul Direcției Silvice Sălaj, Viorel Mihiș, a declarant că programul pentru aprobarea schemelor de certificare forestieră (PEFC) este un sistem internațional de certificare forestieră care promovează un management forestier sustenabil, ecologic, viabil din perspectivă economică și responsabil din punct de vedere social. Certificarea forestieră verifică gestionarea și utilizarea sustenabilă a pădurilor. Un produs cu marca și/sau eticheta de material certificat PEFC asigură operatorii și consumatorii că materiile prime utilizate în producția produsului provin din păduri gestionate în mod sustenabil. Obiectivul global al certificării forestiere este de a reduce utilizarea necontrolată a pădurilor.

Share Tweet Share